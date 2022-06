Dejar todo para última hora le costó muy caro a un abogado de la Delegación Presidencial de La Araucanía. Es que el Ministerio del Interior desvinculó al profesional por un error inexcusable: se quedó dormido y no solicitó la incorporación del Ejecutivo como querellante en el caso del homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides, sucedido en mayo del año pasado.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que este "error inexcusable" provocó la salida del abogado, quien tuvo un mes y medio de plazo, desde el 30 de abril, para presentar el documento.

Por este juicio se encuentran en prisión preventiva los dos hijos del exlíder de la CAM Víctor Ancalaf: Matías y Heriberto. Además, Rodrigo Calabrano, quien es yerno de Víctor Ancalaf, está prófugo.

Según el sitio web de radio Biobío, este lunes 13 de junio, el abogado Luis Martínez Pezo debía redactar el documento para que la Delegación Presidencial pudiera ser querellante. Sin embargo, luego de almorzar en el centro de Temuco, tuvo algunas complicaciones de salud, las que fueron aumentando.

“Por todo lo anterior y alrededor de las 22:00 horas, fui visitado en mi domicilio por el médico (…) procediendo a aplicarme un analgésico intravenoso que me calmó el dolor”, explicó Martínez, agrenando que "el medicamento me hizo caer en un profundo sueño y dormir sin interrupciones hasta por lo menos las 06:30 AM del día martes 14 de junio de 2022”, cuando el plazo ya había expirado.

La petición del abogado

El texto del abogado agrega que “como consecuencia de todo lo anterior, estuve impedido para poder ejercer en nombre de mi representada el derecho de adherirse a la acusación o presentar acusación particular con las graves consecuencias procesales que aquello conlleva”. Esta apelación fue presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli. La idea de la Delegación Presidencial es sumarse a la acusación presentada por el Ministerio Público.

Si la corte no acoge su explicación, el Gobierno quedaría fuera del juicio.