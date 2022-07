El Ministerio de Relaciones Exteriores desistió de la designación del embajador de Chile en China, Andreas Pierotic; a pesar que el abogado ya había recibido el beneplácito del gobierno de Xi Jinping el pasado 8 de julio.

De acuerdo a la información publicada por La Tercera, la Cancillería optó por dimitir de su nominación tras constatar denuncias de maltrato laboral presentadas en contra de Pierotic. Junto a ello, también se encendieron las alarmas por el vínculo entre el profesional y el ex yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, quién está acusado en China por estafa y apropiación indebida.

Luego de conocerse la determinación, el abogado aseguró no tener conocimiento de los motivos del Gobierno para desistir de su designación. "Hasta el momento, no he tenido ninguna notificación por escrito", afirmó.

"Me sorprende mucho. Hubiera estimado necesario una comunicación de la ministra o de la Presidencia, de cómo se tomó esta decisión y los fundamentos de aquello", aseguró.

"La verdad es que no le encuentro fundamentos. Considero que probablemente tiene que ver con rumores de pasillo. Los califico así: rumores de pasillo, que yo he probado que no son ciertos", recalcó el profesional.

Pierotic es hijo de diplomático y, debido a ello, vivió gran parte de su vida en China. Trabajó como Consejero Económico y Comercial de la embajada, siendo designado en el último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y siendo ratificado bajo el mandato de Sebastián Piñera.

Desde su nominación hasta su salida, el abogado alcanzó a tener cerca de 40 reuniones “con empresarios, académicos, grupos culturales vinculados a China. Tenía programada una reunión con la canciller", según sostuvo.