Las redes sociales han hecho lo suyo y en un mundo digital donde abundan las funas y acusaciones, esta vez le tocó a Gary Medel, quien se encuentra en el centro del huracán tras ser acusado por su expareja y madre de sus dos primeros hijos, Alejandra Henríquez, por una complicada situación que estarían viviendo los hijos de ambos.

Acusan que Gary Medel paga baja suma de pensión alimenticia

A través de unas publicaciones vía Instagram, Alejandra Henríquez funó al defensa nacional por la pensión alimenticia de sus hijos. “$600.000 de pensión por niño”, aseguró.

“Me callé por varios años, ahora ya no callaré, porque se metieron con mis hijos (600 mil pesos de pensión por niño)”, acusaba.

Una complicada situación

Sin embargo, esto solo sería la punta del iceberg, ya que la ex pareja del Pitbull comentó que el jugador internacional “echó de su propia casa” a sus dos hijos que tienen en común.

“Hicieron mierda a mis hijos!!! Su propio papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma” comunicaba a través de publicaciones.

Su actual esposa entra en la polémica

En uno de los post que emitió Henríquez tras estas acusaciones, salió a la palestra la actual esposa de Medel, Cristina Morales, y del cual se le menciona de la siguiente forma. "Y su señora. Yo me llevaba muy bien, pensando que en verdad quería a mis hijos. Le dejaba lo más preciado que son mis hijos, pero nos dimos cuenta de que ya no los quiere”, dirigiéndose hacia Morales.

Morales se defiende

Cristina Morales publicó un comunicado a través de su propio perfil de Instagram y quiso esclarecer lo sucedido con la madre de los hijos de Medel.

“Las declaraciones hacía mi de la señorita Alejandra están muy lejos de la realidad. Podría poner en una red social, un millón de momentos, fotos, videos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva”, inició explicando.

Luego, respondería asegurando de lo vergonzoso que fue la situación. “Pido comprensión a todos, hay menores implicados que leen todo esto y es realmente vergonzoso. Siempre hay dos versiones en una historia, pero yo no pienso entrar al trapo aunque me hayan nombrado. Recuerden, criemos niños felices para el día de mañana no reparar adultos rotos”, aseguró.

¿Qué dice la ley sobre el monto de la Pensión de Alimentos?

De acuerdo a la actual ley de pensión de alimentos, el monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo cuando se trate de un solo hijo. En cambio, si existe más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo.

Por su parte, el monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quién pagará la pensión, a menos que existan razones fundadas para fijarlo sobre dicho límite.