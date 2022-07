Tras irrumplir en la escena política dando consejos sobre cómo mejorar el proceso constituyente. el expresidente Ricardo Lagos aseguró, en una entrevista con La Tercera, que "me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”.

Sobre su falta de definición en el voto, el dirigente político apuntó que “como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

Consultado por la posibilidad de votar en blanco, Lagos recordó que "hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas ¿Si eso incluye también un voto blanco? Nadie le obliga a marcar el voto a usted".

Lagos aseguró que “acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”.

La alusión a Piñera

El expresidente también habló en la XXXV Convención Anual del Comité de Obras de Infraestructura Pública (COIP) organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. Según la radio ADN, Lagos hizo referencia al trabajo constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, pero "lo primero que se dijo por parte del Presidente Piñera y de su ministro del Interior de la época (Andrés Chadwick) fue que eso se iba a archivar porque no tenía importancia. Eso lo dijo en un importante reunión en Casa Piedra, donde estaba buena parte del empresariado de Chile que se puso de pie, eufórico a aplaudir. Excúsenme que lo diga un poco molesto. Hoy añoramos eso. ¡Qué error se cometió!”.