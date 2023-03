La Cámara de Diputadas y Diputados le cerró la puerta en la cara al Gobierno con la Reforma Tributaria, uno de los pilares fundamentales del ejecutivo con el cual se buscaba aumentar las recaudaciones fiscales para financiar servicios sociales y beneficios públicos que ya no podrán ver la luz luego del rechazo a la idea de legislar.

Por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (necesitaba 78 votos favorables), la corporación le dio la espalda la iniciativa, dejando una evidente molestia en el Gobierno, que fueron expresadas tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Mientras el mandatario apuntó a que, “cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, nuevamente hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están”; agregando que quienes pretenden golpear al ejecutivo "se equivocan, porque no es al Gobierno, sino a que a millones de chilenos que durante años esperan un país más justo, un sistema de salud que los proteja y que no produzca deuda, un país con pensiones dignas” a quienes afecta.

El encargado de la billetera pública fue aún más duro, recordando los proyectos que no se podrán llevar adelante y apuntando directamente contra el gran empresariado: “Estoy seguro que van a celebrar quienes evadan impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para eludir impuestos… Vamos a tener, seguramente, también una celebración de los grandes capitales, que ya no van a estar afectos al impuesto al patrimonio. Seguramente van a celebrar también los lobistas”, sostuvo.

De cualquier forma, el Gobierno ahora tiene dos alternativas: presentar la reforma en el Senado o esperar un año para presentarla nuevamente a la Cámara.

Aquí puedes ver cómo votó cada diputada y diputado: