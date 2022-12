El 25 de diciembre es feriado por Navidad. Es una de las épocas más esperadas por toda la familia, ya que además de los regalos entrega la oportunidad de reunirse y festejar en unidad.

¿Qué día cae el 25 de diciembre?

Este año el 25 de diciembre cae día domingo, por lo tanto para algunos este feriado no tendrá tanta validez, puesto que no significará un día extra de descanso y muchos tendrán que volver al trabajo al día siguiente.

¿Será feriado irrenunciable?

La buena noticia para algunos trabajadores es que será feriado irrenunciable. Esto significa que por decreto el comercio no funcionará y que los empleados no deben trabajar y que el empleador no puede exigirles a sus trabajadores que trabajen en esos días, ya que podría incurrir en serias sanciones.

Pero, como en todas las cosas, hay excepciones:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles.

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

¿Será feriado el 26 de diciembre?

Debido a que el 25 de diciembre cae día domingo, se planteó la posibilidad de decretar -excepcionalmente-feriado el lunes 26 de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno descartó la idea. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que este año ya hubo un feriado extraordinario que se aprobó por ley, refiriéndose al 16 de septiembre. “Eso fue una excepción que tuvo su justificación en su momento, pero es importante separar lo que es una excepción de una regla”, comentó.