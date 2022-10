Dos carabineros fueron dados de baja, tras robar una camioneta en la comuna de Arauco, en la región del Bío Bío. El general jefe de la Octava Zona, César Bobadilla, informó que los dos uniformados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sin descartar otras sanciones dispuestas por la institución.

La historia comenzó cerca de las 08:00 horas de esta jornada, en el kilómetro 51 de la ruta 160, correspondiente al sector Horcones.

Un trabajador iba en camioneta al Proyecto MAPA (Modernización y Ampliación de la Planta Arauco), cuando decidió transportar a dos personas que pedían traslado en un paradero. Pero, durante el viaje, el conductor fue atacado por esta pareja, la que le robó el vehículo y lo dejó abandonado en el acceso norte de la celulosa Arauco.

La dupla de delincuentes partió a Curanilahue, lo que fue fácilmente pesquisado por personal de la SIP y Carabineros de esa ciudad, gracias al sistema GPS que tenía la camioneta. Allí fue detenido el cabo segundo de Carabineros Christian Alejandro Aburto Ojeda, de la Cuarta Comisaría de Curanilahue, quien tenía una capucha y armamento particular.

Pero no fue todo. En un auto escaparon otros forajidos, los que también fueron detenidos. Entre ellos estaba otro cabo segundo de la misma comisaría. Se trata de Diony Cuevas Rebolledo, quien estaba con licencia médica.

El general Bobadilla explicó que Aburto y Cuevas fueron “expulsados inmediatamente de la institución, por faltar a la ley y la doctrina institucional. Carabineros no acepta ni aceptará conductas contrarias a la legalidad, valores y principios doctrinarios, que son el pilar fundamental que sustenta nuestra institución”.