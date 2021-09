La jornada de este martes 28 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

Con esta iniciativa se pretende quitar el carácter de delito al aborto consentido por una mujer, se consideren no las tres causales que actualmente sí permiten el aborto: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto o embarazo por violación.

El proyecto de ley fue presentado en 2018 y recién ahora podrá avanzar en su tramitación.



¿Qué sigue ahora que la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar?

Luego de la aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de despenalización del aborto deberá volver a la Comisión de Mujeres, puesto que se presentaron indicaciones. Dicha comisión deberá estudiar los aspectos particulares e incluir en el análisis los cambios propuestos.

Tras esto se realizará una discusión y votación en particular. Si el proyecto se aprueba, pasa a segundo trámite en el Senado. No obstante, si se rechaza, se detiene la tramitación y el proyecto no podrá volver a presentarse hasta dentro de un año.