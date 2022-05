La Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, ordenó el desalojo de los bloqueos. "El desabastecimiento no es una opción, no vamos a dejar que esto influya en las personas que necesitan el abastecimiento", dijo la autoridad.

Luego de que contratistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) suman más de una semana de movilizaciones y bloqueos de caminos, la Delegación Presidencial de la Regional del Biobío, Daniela Dresdner, ordenó el desalojo de los trabajadores subcontratistas que mantienen tomados los accesos a la refinería de la estatal en Talcahuano.

En horas de esta tarde personal de Carabineros hizo entrega de una petición de la Delegada Presidencial, solicitando "el auxilio de la fuerza pública a efectos que se destine la fuerza policial que sea necesaria para que se depongan las acciones; se desalojen las instalaciones”.

Todo esto con el fin de reestablecer "la libre circulación del personal y equipos de la empresa para su normal operación con el fin de no afectar el normal aprovisionamiento de combustible en el país".

Hay que recordar que el pasado viernes, la empresa estatal comunicó que tenía almacenamiento disponible para cinco días, producto de la paralización de sus operaciones logísticas y de distribución de combustibles en la zona sur del país; la cual fue una medida tomada como consecuencia de la movilización de contratistas.

Respecto a ello, la delegada Dresdner hizo hincapié en que el Gobierno no va a permitir que exista desabastecimiento. “Tenemos todas las herramientas sobre la mesa, lo vamos a ir viendo a medida que lo necesitemos, pero el desabastecimiento no es una opción, no vamos a dejar que esto influya en las personas que están en sus casas y que necesitan el abastecimiento”, puntualizó la autoridad.