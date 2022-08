La Delegación Presidencial de Los Lagos anunció la presentación de una querella contra el empresario osornino Pedro Pool, tras las violentas amenazas proferidas por el promotor del Rechazo.

En un programa de streaming, Pool aseguró que “nos vamos a vengar de la primera línea, nos vamos a vengar de los comunistas y socialistas, nos vamos a vengar de los fraude amplistas, nos vamos a vengar de los acomódate cristiano (…) Me voy a dar en el gusto, y a muchos de ellos los vamos a fusilar y al resto, como dijimos en el programa de doña Paty Maldonado, no va a haber exilio dorado”.

Estas declaraciones se suman a las realizadas el 21 de julio en el programa Las Indomables conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido. En aquella ocasión dijo que “vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”.

Por lo mismo, la Delegación Presidencial de Los Lagos interpuso una querella basada "en las amenazas de muerte y fusilamiento contra ex convencionales, dichos peyorativos y discriminatorios contra representantes de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente y, sobre todo, amenazas en contra de aquellas personas que comulgan con ideas políticas distintas, propagando abiertamente métodos ilícitos, apartados del respecto al Estado de Derecho”.

Además, la Fiscalía de Osorno investiga al empresario de derecha por amenazas en contra de los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria.