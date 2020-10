CyberMonday 2020 | Dónde comprar online, conoce las marcas oficiales que participan del evento

Se viene una nueva versión de este tan ansiado evento online, esta vez el CyberMonday comenzará a las 00:00 horas del lunes 2 de noviembre hasta el miércoles 4 de noviembre, finalizando a la misma hora.

La edición del mes de noviembre está coordinada por el Comité Electrónico perteneciente a la Cámara de Comercio de Santiago y esta vez participarán 601 e-commerces de empresas, 26 fundaciones y; 35 empresas regionales asociadas a las Cámara de Comercio.



¿Dónde comprar online y qué marcas oficiales participan de este CyberMonday noviembre 2020?



En total serán 601 comercios online en donde podrás comprar, sumando 26 fundaciones y 35 empresas regionales, esta vez la mayor parte de las ofertas, se concentra en las secciones de vestuario, calzado y accesorios con 134 sitios, 9 más que el CyberDay anterior.

Le siguen las categorías de salud y belleza, hogar y más abajo se encuentra deportes y outdoor, tecnología y finamente alimentos/bebidas, sección que aumentó en 6 sitios en relación a la versión anterior. Te recordamos que el listado completo de las empresas participantes está disponible en la página web oficial www.cyber.cl, podrás revisarlas y así comprar en sitios oficiales evitando estafas o malos ratos.

Algunas de las marcas más destacadas son Falabella, Ripley, Paris, Viajes Falabella, Samsung, Latam, Sodimac, Levis,Colloky, Nissan, Easy, Place vendome, Saxoline, Homy entre muchas otras. El área deportiva no disminuye y también tendrá grandes descuentos, entre las marcas están Reebok, Under Armour, Adidas, Columbia, Lippi, The North Face, Belsport, Cat, Spalding, entre otras.

Una de las novedades de esta versión noviembre 2020, es que se suma Lider por primera vez, ya que la empresa realizaba su propia versión en paralelo, e incluso, durante muchos años convocó a un Black Friday el cual comenzaba días antes

Podrás elegir entre más de 500 marcas participantes del evento. (Foto: Agencia Uno)

Día y hora: ¿Cuándo empieza y cuánto dura el Cyber Monday noviembre 2020 en Chile?

El Cyber Monday comienza este domingo 1 de noviembre a las 00:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 00:00 hrs.



Marcas ¿Cuáles comercios son los que participarán en el Cyber Monday noviembre 2020 y sus ofertas?

Esta vez serán más de 500 tiendas online las que tendrán ofertas en este Cyber Monday, y puedes revisar la lista completa en el sitio oficial del evento.