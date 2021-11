Pese a que este martes no se pudo haber definido la fecha de votación del cuarto retiro en el Senado, finalmente aquello no ocurrió, debido a que no hubo acuerdo entre las distintas bancadas de la Cámara Alta.

Por ello, la Presidenta del Senado, Ximena Rincón, anunció que tratará de colocar en tabla el proyecto para el próximo martes 9 de noviembre, motivo por el cual se hace necesario conocer las estipulaciones del cuarto retiro.

¿Cuáles son los montos del cuarto retiro?

Al igual que en las tres oportunidades anteriores, los montos fluctúan entre las 35 UF (1.051.832 aprox.) y las 150 UF (4.507.854 aprox.), con las siguientes estipulaciones:

Afiliados con ahorros de menos de 35 UF ($1 millón aprox.): pueden sacar el 100% de sus ahorros.

Afiliados con ahorros de menos de 350 UF ($10.000.000 aprox.): pueden retirar hasta 35 UF ($1 millón).

Afiliados con ahorros entre 350 UF y 1.500 UF (45 millones aprox.): pueden retirar el 10% de su cuenta.

Afiliados con ahorros de más de 1.500 UF (45 millones aprox.): pueden retirar hasta 150 UF ($4.5 millones aprox.).

Además, personas con enfermedades catastróficas pueden retirar la totalidad de sus ahorros y se puede pedir la retención de hasta el 100% a deudores de pensiones alimenticias.