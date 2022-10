Las Notas de Enseñanza Media o NEM son parte fundamental del proceso para postular a la educación superior, ya que este también es requerido por las universidades para el proceso de selección y para el Formulario de Acreditación Socioeconómico (FUAS).

¿Por qué el NEM es importante en el FUAS?

El NEM es solicitado al momento de postular al FUAS como un requisito ya que el puntaje que da el promedio de las Notas de Enseñanza Media permite acceder a las becas y beneficios que entrega el formulario.

¿Cómo saber cuál es mi NEM?

Para sacar el NEM necesitas tener el promedio de notas de enseñanza media, por lo tanto aquellos que actualmente se encuentran cursando 4to medio no cuentan con un NEM ya que aún les falta la última nota de 4to medio.

Este promedio de las 4 notas es transformado en un puntaje estándar mediante tablas de conversión que constituyen el NEM.

Existen dos formas de conocer cuál es tu NEM, la primera es ingresar al sitio web del Demre AQUÍ con tu cuenta, si no tienes cuenta puedes crear una. Una vez ingreses al sitio tienes que pinchar donde dice “comprar” (no te preocupes no se te cobrará nada) aquí aparecerán tus notas de enseñanza media (NEM) y en el caso de haber realizado la PSU en años anteriores también aparecerán tus puntajes.

Otra forma de revisar tu NEM es hacerlo mediante el sitio web del Ministerio de Educación ingresando AQUÍ, tendrás que hacer clic en “Certificados de Estudio” e ingresar con tu RUT, fecha de nacimiento y correo electrónico.

El sitio te entregará los resultados y aparecerán tus notas de enseñanza media desde primero a cuarto medio.