El proceso de postulación al FUAS 2025 ya está disponible y uno de los requisitos esenciales es conocer tu NEM (Nota de Enseñanza Media). Este puntaje juega un papel clave en tu ingreso a las universidades del país. Si no sabes cómo saber tu NEM, en esta guía te mostramos paso a paso cómo obtenerlo y qué hacer si aún no has terminado el colegio.

¿Cómo saber mi NEM y cómo se calcula?

El NEM se obtiene promediando las notas finales de cada año de la enseñanza media, de 1° a 4° medio. Por ejemplo:

Si tus notas son: 6,3, 6,0, 5,8 y 6,1

Debes sumar: 6,3 + 6,0 + 5,8 + 6,1

El resultado de la suma anterior es: 24,2

Ese resultado se debe dividir por el número de calificaciones, es decir: 24,2 dividido 4.

El resultado de la división es el promedio, en este caso: 6,05

Es decir, el NEM en este ejemplo es 6,05.

¿Cómo saber mis notas de cada año?

Para obtener el certificado de concentración de notas de enseñanza media y calcular tu NEM, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a certificados.mineduc.cl Selecciona “Certificados de Estudio”. Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento. Marca la casilla “No soy un robot” y haz clic en “Buscar”. Verás un cuadro con certificados de estudio de cada año. Descarga los de enseñanza media.

Si eres estudiante de cuarto medio, deberás ingresar un NEM estimado en el formulario del FUAS 2025. Luego se actualizará automáticamente según la información que proporcione el Mineduc.

¿Cómo se convierte el NEM en puntaje?

Tu promedio de notas es transformado en puntaje estándar mediante tablas de conversión que varían según el tipo de enseñanza:

Grupo A: Humanístico-Científica Diurna .

. Grupo B: Humanístico-Científica de Adultos .

. Grupo C: Técnico-Profesional.

Estas tablas permiten convertir el promedio final de enseñanza media en un puntaje que será utilizado en el proceso de selección universitaria. Puedes revisar los puntajes convertidos en el sitio web del Demre.