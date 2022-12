Quedan pocos días para despedir al 2022, sin embargo aún quedan por pagarse ciertos beneficios antes de que finalice el año como el Bono Canasta Familiar, un aporte económico dirigido a las personas causantes de ciertos programas y no requiere de postulación, ya que se obtiene de manera automática cumpliendo con los requisitos.

¿De cuánto es el pago del Bono Canasta Familiar?

En diciembre el monto del Bono Canasta Básica es de $11.408 pesos, sin embargo, el beneficio se entrega de forma desfasada por un mes, por lo tanto, durante diciembre se pagará el monto correspondiente de noviembre, es decir, $11.318 pesos.

Cabe recordar que los pagos se realizarán de forma automática a través de un depósito en la Cuenta RUT, o bien, mediante retiro presencial en alguna de las sucursales físicas de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes.

¿Quiénes recibirán el Bono Canasta Familiar a partir del 2023?

Los y las causantes del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Asignación Maternal al 31 de agosto de 2022.

Causantes de las familias que fueran usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades al 31 de agosto de 2022.

Familias que estuvieran participando en el subsistema Chile Solidario al 31 de agosto de 2022.

¿Se debe postular?

No, el Bono Canasta Básica es un beneficio no postulable. Es decir, lo recibirán de manera automática todas las personas que cumplan con los beneficios antes mencionados y no requiere de ningún trámite ni postulación.

¿Cómo consulto si soy beneficiario?

El Instituto de Previsión Social (IPS) es la entidad encargada de administrar los pagos a los beneficiarios que cumplan con los requisitos. Para conocer si lo recibirás, ingresa a este ENLACE e ingresa tu RUT y Fecha de nacimiento, y finalmente haz clic en ‘Consultar’. Como resultado podrás saber si eres beneficiario o beneficiaria del Bono Canasta Familiar.