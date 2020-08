Consejos para mantener tu smartphone seguro libre de malware

No hay dudas de que el teléfono móvil actualmente es el dispositivo que más usamos y que contiene la mayor información sobre nosotros, algunas de niveles muy importantes.

De hecho un reciente estudio demostró que en Chile el 94% de las personas usa el smartphone para estudiar o trabajar de manera remota, tomando el actual contexto de pandemia.

Es por esto que se hace fundamental tomar las medidas necesarias para proteger los equipos y para eso Samsung entrega algunos consejos.

Usa sólo Apps certificadas



Existen diversas tiendas para descargar aplicaciones, por lo mismo la recomendación es usar sólo apps que vengan certificadas desde su origen y que funcionen de forma nativa en tu teléfono.

Ante eso, Samsung asegura que las apps descargadas desde la Play Store de Google poseen la seguridad y el respaldo de la compañía multinacional, pero si usas otras tiendas de apps que no tengan este respaldo, puedes caer en descargar apps con malware.

Revisa si tu equipo está certificado



Otra recomendación de Samsung para mantener protegido tu teléfono es que revises que esté certificado. Para eso es clave fijarse que la marca que elijas tenga integrados los servicios de Google oficialmente.

Por ejemplo, los teléfonos Samsung están certificados con Google Mobile Services, es decir, permiten que uses las Apps nativas de Google, lo que es una forma de asegurar que tengas las actualizaciones oficiales de seguridad que provee Google.

Evita descargar aplicaciones desde tiendas no oficiales



Descargar apps usando métodos no autorizados es un riesgo tanto para el usuario como para el dispositivo, ya que pueden acceder a tu teléfono sin que lo sepas al descargar una aplicación de una tienda de apps que no cuente el respaldo de seguridad que asegura que lo que bajes no posee malware.