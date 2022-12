Se acerca la celebración de Año Nuevo y algunas comunas no contarán con los clásicos fuegos artificiales.

¿Dónde tiran fuegos artificiales en Año Nuevo? Las comunas que tendrán show y cuáles no

Se acerca Año Nuevo y los fuegos artificiales han sido desde décadas un acompañante que en su momento fue indispensable para festejar y darle la bienvenida al nuevo año, sin embargo con el paso de los años esta normalidad ha cambiado debido a diversas razones y muchos se preguntan si ocurrirá o no este evento pirotécnico.

Las comunas que tendrán show pirotécnico

Los Vilos

Caimanes

Pichidangui

¿Qué comunas no tendrán fuegos artificiales?

Arica

Iquique

Calama

Antofagasta

Copiapó

Caldera

Bahía Inglesa

La Serena

Coquimbo

Las Condes

San Antonio

Valparaíso

Viña del Mar

Concón

Concepción

Chiguayante

Pucón

Temuco

Villarrica

Puerto Varas

Osorno

Cabe descartar que en algunas comunas, a pesar que no se lanzarán fuegos artificiales, no quiere decir que no existirá celebración alguna. De hecho, comunas como Iquique, Las Condes, Concepción, Chiguayante, Pucon y Puerto Varas contarán con shows artísticos para los residentes y quienes se encuentren en la zona.

¿Qué pasó con el show pirotécnico de la Torre Entel?

Mediante un comunicado, Entel anunció que “si bien este 2022 tenía en sus planes retomar la tradicional celebración de Año Nuevo con un espectáculo que, entre otros componentes, contaba con fuegos artificiales como parte de la propuesta, finalmente resolvió no realizar esta actividad, ya que el proveedor no contaba hoy con los permisos necesarios según la normativa vigente”.

A pesar que nunca había sido confirmado como tal, la empresa agregó que “el sentido era retomar la tradición que inició Entel hace 30 años, e invitar a compartir a todos quienes se quisieran unir en un espacio de encuentro y celebración en el centro de Santiago en una fecha muy especial”.

Cabe recordar que a inicios del 2020 la firma de telecomunicaciones cancelaría el show por el estallido y más tarde sucedería lo mismo debido a una pandemia por Coronavirus que afectaba no solo a nuestro país, sino también a nivel mundial.