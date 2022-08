El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, comentó que la CAM participa en el robo de madera. Las palabras del líder de la organización no quedaron indiferentes a nadie y mientras desde el Congreso se le pide al Gobierno interponer una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra Llaitul, desde la organización aseguraron que en el caso no se puede hablar de “robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación”.

Las declaraciones de Llaitul se dieron en marco de la presentación del libro “Chem ka Rakiduam (Acción y Pensamiento)”, que fue lanzado el pasado 10 de junio en Lo Hermida, Peñalolén.

En dicha oportunidad, el líder de la CAM señaló que “la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”.

Tras darse a conocer las declaraciones, desde la Coordinadora no solo respaldaron al líder, sino que agregaron que no se trata de ‘robo’, sino que de ‘recuperación y reapropiación’. “Afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”, señalaron por medio de un comunicado.

“Son acciones que se realizan en conjunto a otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales. Junto con labores de limpieza y resguardo de lugares de significación cultural, como menoko, trayenco, espacios de alto valor cultural para la causa mapuche”, agregaron desde la CAM.

Las declaraciones no gustaron para nada dentro de la esfera política y desde el Congreso le pidieron al Gobierno que se querelle por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Por un lado, el diputado PS por la Región del Biobío, Gastón Saavedra, los dichos de Llaitul son una confesión de delito. “Uno puede decir que es ‘confesión de parte, relevo de pruebas’ porque él admite que efectivamente robó madera para el fin de poder comprar armamento”.

Mientras que su par de la DC, Eric Aedo, fue aún más lejos y solicitó la querella contra el líder de la CAM. “No se puede ser tibio frente al uso de las armas y de la violencia, y por eso emplazo ahora al Gobierno de Chile que ante esta confesión del líder de la CAM se presente nuevamente una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado. El Gobierno no puede quedar impávido frente a la confesión”.