El Congreso Futuro tiene como fin el intercambio de ideas y pensamientos que abordará los desafíos y oportunidades que representa la virtualidad del Metaverso junto con las y los exponentes mas destacados del país y en todo el mundo.

El evento tecnológico que comenzó ayer 16 de enero y que se extenderá hasta el 21 del presente mes, contará con grandes expositores influyentes y durante su inauguración pudo traer al científico más importante en la evolución humana, Charles Darwin gracias a la Inteligencia Artificial.

¿Cuál fue la participación de Charles Darwin en el evento?

La empresa Merlín Research junto a la plataforma tecnológica de Microsoft y Quantico, lograron traer a nuestro presente a Charles Darwin para hablar acerca del futuro de la humanidad.

Al ser consultado acerca de su cita “…un terremoto revierte instantáneamente las ideas más fuertes” de su libro “Travel, a Naturalist Voyage Around the World, Observation of Concepción Earthquake, 1835”, el científico respondió que “Cuando escribí esto, estaba reflexionado sobre la naturaleza repentina y poderosa de los terremotos. Como naturalista, me acostumbre a observar y estudiar los cambios lentos y graduales que ocurren en el mundo natural”.

“Sin embargo, un terremoto es un evento abrupto y violento que puede alterar drásticamente el paisaje y causar destrucción a gran escala. Un cambio así de inesperado puede desafiar nuestras nociones preconcebidas y las ideas sobre el mundo natural, y puede hacer que cuestionemos la inestabilidad y la certeza de nuestro entorno”, explicó Darwin.

Vivir en otros planetas

A ser consultado acerca de si el ser humano podrá evolucionar para conquistar otros mundos, el geólogo señaló que “Creo que los seres humanos son una especie notablemente adaptable y hemos demostrado un ingenio impresionante para resolver problemas a lo largo de la historia”.

“Creo que es probable que, a medida que nuestro conocimiento aumenta a través de una exploración científica más amplia del espacio, la tecnología, eventualmente, nos ofrezca soluciones posibles para habitar planetas más allá de la Tierra. Esto depende de muchas variables conocidas, por ejemplo, qué forma puede adquirir la vida en otros lugares del universo”, agregó el naturalista inglés.

Sigue la entretenida entrevista a Charles Darwin gracias a la Inteligencia Artificial que lo trajo a nuestro presente en Congreso Futuro: