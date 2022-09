Este domingo en Ginebra la ex presidenta, Michelle Bachelet, emitió su sufragio para el plebiscito constitucional de salida, señalando: "Si gana el Rechazo, las demandas de los chilenos no van a quedar satisfechas".

Al mismo tiempo votaba su doble en el Estadio Monumental, mujer que fue confundida con la ex mandataria en variadas ocasiones, según ella misma revela.

"Me han pedido fotos y de todo. La llevé a mucha honra, desde que ella era ministra de defensa, yo vivía en Peñalolén y me pasaron las cosas más increíbles", comentó la señora.

"Pero en el fondo hay que asumirlo nomás, pero nunca me tiraron tomates ni nada, todo muy bonito. Ha sido una experiencia muy bonita, se la debo a ella y salí en muchos canales", prosiguió.

"Ya me he sacado cuatro fotos. A veces les sigo el juego", reconoció, recordando que una vez decidió no corregir a quienes la confundían con Michelle Bachelet.

"En Peñalolén ella era ministra de Salud, y en un supermercado me dicen: me tiene que solucionar el problema, hay ratones donde nosotros comemos. Desde la cajera a los reponedores me llevaron y yo no sabía a dónde me llevaban...", finalizó.