Bonos Covid | ¿Si recibo el IFE puedo postular al Bono Clase Media y Préstamo Solidario?

Extenuante. Así se podría definir el camino que tuvo en el Congreso la aprobación de los beneficios impulsados por Sebastián Piñera para ir en ayuda de quienes han sido los más golpeados por los coletazos económicos que ha traído la pandemia entre los que se encontraba el Bono Clase Media.

Al final de cuentas el mensaje presidencial fue aprobado, pero en su paso por el Legislativo sufrió modificaciones que alteraron el texto original.

Una de las partidas que se ganó por los parlamentarios fue declarar los bonos incompatibles. ¿Qué quiere decir que esto? Que los beneficios se comportarán de manera independiente, situación que difiere a la idea original.

En concreto, sin esta modificación si una persona recibía los $100.000 que el Ingreso Familiar de Emergencia entrega para aquellos que estén en cuarentena y, además, cobraba, en caso de haber accedido, $400.000 del Bono Clase Media en vez de los $500.000. En cambio, ahora, podrá recibir la totalidad de ambos.

¿Si recibo el IFE puedo postular al Bono Clase Media y Préstamo Solidario?

Sí, no existen limitantes y los montos no serán complementarios. Aunque cabe destacar que si se solicita el Préstamo Solidario y se accede al Bono Clase Media, solo se podrá solicitar el crédito en dos oportunidades y no en tres como hubiese sido si no se percibían los montos del bono.