Este domingo en Chile se realizarán las votaciones para aprobar o rechazar la Nueva Constitución mediante un Plebiscito de Salida.

Estas votaciones son importantes e históricas para el país ya que los chilenos deberán decidir si se mantiene vigente la Constitución de 1980 o si entra en vigencia la Nueva Constitución.

Es debido a esto que estás votaciones serán de carácter obligatorio para todos los chilenos que tengan su domicilio electoral en el territorio nacional, en cambio para los chilenos residentes en el extranjero esta será de carácter voluntario.

De igual forma, si es que no se acude a votar se arriesgan multas que van desde las 0,5 UTM ($30.000 pesos aprox) a las 3 UTM ($180.000 pesos aprox) y si bien no existe un periodo de excusas para no acudir, no recibirán multas aquellos que presenten las siguientes excusas:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

¿Cómo llegar a mi local de votación?

Metro de Santiago y Valparaíso, además de Biotrén, tren Santiago-Nos-Rancagua serán gratuitos el día de las elecciones, además en las zonas rurales se establecerán 2.446 servicios de transporte gratuito. Sin embargo, el sistema Red de la Región Metropolitana cobrará este día su tarifa habitual.

A pesar de esto, el Sistema Red Metropolitana de Movilidad habilitó un portal para que todos los que tengan que movilizarse en el transporte público para votar dentro de la RM puedan planificar su viaje con anticipación.

Puedes revisar el sitio AQUÍ. Recuerda que el día de las elecciones debes de acudir con tu mascarilla, carnet de identidad y lápiz azul a votar.