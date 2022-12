José Troncoso, vocero de la Fiscalía de Antofagasta, aclaró que pese a que los tribunales de Países Bajos pospusieron el fallo de la extradición de la ex alcaldesa Karen Rojo, "no está en discusión por parte del tribunal si ella cometió o no cometió delito, eso está establecido en un fallo firme y ejecutoriado".

Caso Karen Rojo: Fiscalía aclara que, pese a suspensión de extradición, "no está en discusión si ella cometió delito o no"

Para este jueves 8 de diciembre se esperaba la resolución de la Justicia de Países Bajos sobre la extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue condenada en Chile por fraude al fisco cometido entre el 2015 y 2016, mientras se desempeñaba como la edil de Antofagasta.

Pero la decisión fue pospuesta por las tribunales neerlandeses "para que las autoridades de Chile le informen más sobre la base legal de la solicitud de extradición", manteniendo a la exalcaldesa en prisión.

Ante tal situación, el abogado José Troncoso, vocero de la Fiscalía de Antofagasta, explicó que tal decisión se debe para "resolver una petición de la defensa de Rojo sobre si la conducta de fraude al fisco está incluido o no en el catálogo de delitos previsto en el artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas para el combate de la corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Países Bajos como Chile".

El abogado aclaró, en diálogo con 24 Horas, que "el antecedente que se nos solicita no refiere a antecedentes de hecho, no está en discusión por parte del tribunal si Karen Rojo cometió o no cometió delito, eso está establecido en un fallo firme y ejecutoriado, es una verdad procesal en Chile y también para los tribunales en el extranjero".

El vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta recordó que "Chile ya realizó todas las actuaciones diplomáticas y previamente a ello, las judiciales, para solicitar la extradición de doña Karen Rojo Venegas, y en ese contexto hay que recordar la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde hubo un fallo que decretó la extradición activa, y a través de la Cancillería de Chile es que, como Estado, le solicitamos a Países Bajos que sea acogida esta solicitud y traslade a la condenada a nuestro país".