El test de droga ya tiene los 78 parlamentarios que deberán someterse a la prueba, luego del sorteo electrónico realizado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La historia de esta prueba se remonta al 13 de julio, cuando la Cámara aprobó la realización de este examen, el que será semestral y afectará a todos los diputados. Los resultados de estas pruebas serán públicos y permitirá, en caso de dar positivo, levantar el secreto bancario. Incluso se estableció que si se prueban movimientos de dinero que no puedan justificar, los antecedentes podrían enviarse al Ministerio Público.

El presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), aclaró que “se ha establecido un plazo que es entre el 22 y 30 de agosto para que los diputados vayan al laboratorio de la Universidad de Chile a realizarse este test". Además, aclaró que "el laboratorio se demora alrededor de entre 10 a 15 días para tener los resultados”.

Además, Soto, quien fue sorteado para someterse al test, aclaró que los 77 diputados que no fueron sorteados en esta ocasión “dentro del plazo máximo de dos meses tendrán que someterse a este test de droga”.

Curiosamente, uno de los que lamentó el resultado del sorteo fue Alejandro Bernales (PL), quien tuiteó: “Me ofrecí como voluntario pero ni aquello ni el sorteo me favoreció”.

La lista de sorteados para el test de droga

El listado de diputados que deberán someterse al test de droga incluye a Cosme Mellado, Luis Alberto Cuello, Felipe Camaño, Daniel Melo, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Clara Sagardia, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Cristián Tapia, Camila Flores, Diego Schalper, Jaime Sáez, Maite Orsini, Rubén Darío Oyarzo, Carolina Marzán, Gonzalo Winter, José Miguel Castro, Catalina Del Real, Bernardo Berger, Marta Bravo, Leonidas Romero, Daniel Lilayu, Nathalie Castillo, Sara Concha, Tomás De Rementería, José Carlos Meza, Patricio Rosas, Jorge Brito, Juan Irarrázaval, Francisco Undurraga, Raúl Leiva, Eduardo Durán, René Alinco, Marcela Riquelme, Cristóbal Urruticoechea, Natalia Romero, Leonardo Soto, Henry Leal, Christian Matheson, Sofía Cid, Camila Rojas, Marco Sulantay, Danisa Astudillo, Mónica Arce, Gonzalo De la Carrera, Consuelo Veloso, Emilia Schneider, Jaime Mulet, Jorge Guzmán, Cristián Araya, Tomás Hirsch, Marisela Santibáñez, Lorena Pizarro, Joaquín Lavín, Alejandra Placencia, Hugo Rey, Gael Yeomans, Jorge Durán, Agustín Romero, Cristhian Moreira, Eric Aedo, Juan Coloma, Marta González, Sebastián Videla, Juan Santana, Vlado Mirosevic, Francisco Pulgar, Hotuiti Teao, Hernán Palma, Ximena Ossandón, María Francisca Bello, Catalina Pérez, Guillermo Ramírez, Raúl Soto, Andrés Giordano, Daniela Serrano y Diego Ibáñez.