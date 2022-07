En el reporte de hoy, el Minsal informó 7.833 nuevos casos de coronavirus. En las últimas 24 horas murieron 47 personas a causa de la enfermedad y la positividad nacional es del 13,70%.

Las regiones con mayor positividad en la última semana son Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins y Valparaíso. Mientras que la región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Arica, Antofagasta y Tarapacá.

Por ello las autoridades de salud han remarcado la importancia de contar con las vacunas al día. Si no has completado tu esquema de vacunación, revisa a continuación el calendario de la próxima semana.



¿Quiénes pueden vacunarse la próxima semana?

Según el calendario de vacunación, la próxima semana del lunes 25 de julio al domingo 31 de julio podrán vacunarse las siguientes personas:

Cuarta dosis: Personas de 12 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 6 de marzo de 2022 ; y personas inmunocomprometidas o funcionarios de la salud que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 3 de abril de 2022.

Personas de que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el ; y personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el Dosis de refuerzo: Personas de tres o más años que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el 3 de abril 2022.

Personas de que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el 1° dosis: Personas de tres o más años.

Personas de 2° dosis: Población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, con al menos 28 días desde la 1° dosis.



¿Dónde puedo vacunarme?

Haz clic AQUÍ para revisar los vacunatorios disponibles más cercanos a tu ubicación.



¿Qué pasa si no me vacuno?

La vacuna contra el coronavirus no es obligatoria en Chile, pero quienes no lo hagan corren más riesgo de gravedad e incluso muerte en caso de estar contagiados. Además, quienes no cuenten con todas las vacunas no podrán obtener un Pase de Movilidad habilitado.