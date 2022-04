El pasado viernes 1 de abril el Ministerio de Salud (Minsal) hizo efectiva la medida de bloquear los Pase de Movilidad a todas las personas mayores de 18 años que no cuentan con su dosis de refuerzo al día, es decir, que no se hayan vacunado durante los últimos 6 meses.

Es importante destacar que el Pase de Movilidad se ha transformado en un documento fundamental que entrega el Minsal, ya que acredita que la persona tiene su esquema de vacunación al día o se encuentra en el proceso, indicando el lugar donde fue vacunada, las dosis y la fecha correspondiente de cada inoculación administrada.

Actualmente en Chile se han administrado 50.672.753 dosis y son 17.377.173 personas que han finalizado su esquema de vacunación, de esta manera se alcanza un 90,9 % de la población con inoculación completa.

Pero aún existe un cierto porcentaje de la población que no se encuentra protegida contra el Covid-19, es por esto que las autoridades sanitarias hacen el llamado a quienes no se han vacunado, que realicen el proceso establecido ya que este permitirá que el paciente no presente un cuadro grave de la enfermedad en caso de contraerla.

Y como aquí en Redgol siempre nos preocupamos por tu salud, a continuación te detallamos el calendario de vacunación para esta semana.

¿Quiénes se pueden vacunar esta semana del 4 al 10 de abril?

Calendario General

Dosis de Refuerzo

Cuarta Dosis

Cuarta Dosis funcionarios área de la salud