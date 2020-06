Caja de Alimentos: ¿A quién se entrega y qué hacer si no la necesitas?

El programa "Alimentos para Chile" lleva unas semanas funcionando y ha generado algunas dudas, principalmente en los criterios de entrega de la caja de alimentos que buscan ayudar en algo la crisis económica que están viviendo la mayoría de las familias en el país.

Varias personas han denunciado en sus redes sociales que les fueron a entregar una caja de alimentos, cuando realmente no la necesitaban. Incluso la diputada Natalia Castillo recibió una, lo que denunció en su cuenta de Twitter.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? �� pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

¿Cuál es el criterio para repartir las Cajas de Alimentos?

Esta es la pregunta que se han hecho varios, ya que no existe claridad y por lo que se ha visto en la práctica, no hay un criterio muy definido.

Lo que sí se sabe es que en un principio el gobierno definió un criterio, que tomó como referente la cobertura hecha por el Registro Social de Hogares con la que se busca llegar a barrios específicos, como se informó en La Tercera en un momento.

Pero en la práctica no ha sido así y de hecho la gestión ha estado en manos de las intendencias, que son las autoridades regionales de Chile.

Ante eso, la Intendencia Metropolitana aclaró a Interferencia que el criterio usado es entregar las cajas de alimentos por barrios específicos, los que se eligen en conjunto con la municipalidad respectiva.

Este criterio ha hecho que lleguen cajas de alimentos a casas que no les correspondían, ya que en un barrio elegido pueden haber personas que no necesitan la ayuda y en barrios omitidos personas que sí las necesitan.

Hasta en Aysén se han repartido cajas de alimentos.

Con esto se desprende que existen varios criterios y no específicamente por hogares definidos. Es decir, en algunos casos lo define la Intendencia junto a la Municipalidad y en otros la Municipalidad. Y cada entidad usa criterios distintos, como registros propios o los del Registro Social de Hogares, entre otros, los que en varias oportunidades no han tenido la información actualizada.

¿Qué hacer si no necesito la caja de alimentos?

Esta es otra pregunta que ha surgido durante la entrega de las Cajas de Alimentos, ya que los criterios han hecho que la reciban personas que no la necesitan.

Si bien no existe un instructivo que explique oficialmente qué hacer en el caso de no necesitar la caja de alimentos, lo que más se ha hecho por parte de las personas que no la han necesitado, es no recibirlas.

Se le debe explicar al funcionario que reparte que no la necesita y no firmar el documento de recepción, para que esta caja sea devuelta y se pueda repartir a alguien que realmente la requiera.