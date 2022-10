El mandatario reconoció que la aprobación del tratado TPP-11 "no es el que a me hubiese gustado", pero afirmó que ratificará el acuerdo cuando se negocien las 'sides letters'.

Boric por TPP-11: “El resultado final no es el que a me hubiese gustado, pero hoy día tengo el deber de cumplir" la decisión del Congreso

“El resultado final no es el que me hubiese gustado, pero hoy tengo el deber de hacer cumplir la voluntad democrática”. De esta manera el Presidente Gabriel Boric despejó las dudas sobre la adhesión de Chile del tratado internacional TPP-11, el cual fue aprobado por las dos cámaras, pero que no ha sido ratificado por el Gobierno, que está a la espera de las negociaciones de las ‘sides letters’.

En medio de su gira por la región de Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la aprobación del Senado al acuerdo internacional y las críticas emanadas por diversos sectores políticos a su gestión al no suscribir inmediatamente el acuerdo; ante lo cual calificó como un “deber” el cumplir con la ratificación.

“Respeto profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática que se expresa en él, independientemente que a veces puedan no gustarme las decisiones, por lo tanto, tengo el deber de hacer cumplir, y vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para depositar el tratado que aprobaron las dos cámaras”, señaló.

Parte de las dudas se generaron precisamente por su posición contraria al acuerdo mientras fue diputado. Respecto a ello, señaló que “yo voté en contra de ese tratado cuando era diputado. El resultado final que salió no es el que a mí me hubiese gustado, pero hoy día en mi rol de presidente tengo el deber de hacer cumplir la voluntad democrática que se ha expresado en las dos cámaras”.

“¿Qué es lo que hemos dicho?, que hay atribuciones que son importantes respetar, nosotros respetamos las del Senado y esperamos que respeten las del Ejecutivo. Que no quepa duda que vamos a cumplir con la voluntad expresada”, agregó el Presidente.

En cuanto a las negociaciones pendientes, el mandatario puntualizó que las ‘sides letters’ van en dirección de despejar las dudas sobre los mecanismos de resolución en caso de conflictos que se puedan generar entre empresas con el Estado.

“Lo que estamos haciendo son negociaciones importantes con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Tailandia, para llevar adelante una solución respecto de algo que es una discusión a nivel internacional y que lo han planteado desde la misma Unión Europea, que es que la resolución entre conflictos generados entre empresas y Estados, no esté dado a mecanismos convencionales ad-hoc que ha sido criticado por la comunidad internacional, que no otorga las garantías regulatorias necesarias a los Estados. Mi deber como Presidente de la República es hacer respetar la soberanía chilena”, aclaró.