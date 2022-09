Hace unos días se llevó a cabo el Plebiscito de Salida en que triunfó el Rechazo. Durante la jornada, miles de personas debieron asumir su rol de vocal de mesa, una de las labores más importantes de un proceso electoral, ya que se encargan de recibir los votos y hacer el escrutinio.

Por su trabajo los vocales de mesa recibirán un bono de dos tercios de UF ($22.350 apróx.). Y quienes realizaron la capacitación recibirán 0,23 UF ($7.368 apróx.) adicionales.



¿Cuándo recibiré el pago del Bono Vocal de Mesa?

La Tesorería General de la República (TGR) es la encargada de realizar el pago del Bono Vocal de Mesa. Para ello, las Juntas Electorales deben remitir a la TGR las nóminas de quienes sí cumplieron su labor el día del plebiscito.

Si bien la TGR todavía no anuncia una fecha de pago, las personas podrán consultar AQUÍ con su RUT si son beneficiarias. Si fuiste vocal de mesa, pero no estás en la nómina, no te preocupes, ya que esta se actualizará prontamente.

Considerando procesos electorales anteriores, se espera que el pago se efectúe durante el mes de octubre.

Por otro lado, quienes fueron designados por no asistieron el día de la elección, incurrirán en una infracción electoral que es sancionada con una multa a beneficio municipal, que va de 2 a 8 UTM ($116 mil y $465 mil apróx).