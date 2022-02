El Bono de Reconocimiento es una ayuda monetaria que entrega el Estado a aquellos trabajadores que se cambian del sistema antiguo de pensiones al actual de AFP. Se les entrega a las personas luego de jubilarse por vejez, por invalidez o cuando fallecen.

La bonificación no tiene un monto fijo ya que el aporte se calcula según los periodos de cotización que registre cada trabajador en el antiguo sistema previsional, que cuenten con un reajuste anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A continuación te mencionamos cómo solicitar el Bono de Reconocimiento, cuáles son los montos y requisitos.

¿Cuáles son los requisitos y cómo solicitar el Bono de Reconocimiento?

Para acceder al beneficios debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex caja de previsión, entre el 1° de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

- Si no cumplen el requisito anterior deben registrar, al menos una cotización en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1° de julio de 1979 y el mes anterior a la fecha de afiliación al sistema de AFP. En ese sentido, tener la última imposición en algunas de estas ex cajas: Empart, Desahucio, Sepregas, Capregild, Serehoch, Caja del Salitre, Caja Bancaria, Sepcuu, Capremer, Servicio de seguro social, y Triomar.

El bono no requiere una postulación por lo que se debe solicitar directamente en la AFP a la que la persona esté afiliada. Debes completar un formulario de solicitud de Cálculo y Emisión del Bono con los detalles del empleador.

¿Cuál es el monto del Bono de Reconocimiento?

No existe un monto exacto ya que se debe calcular el monto según las cotizaciones del trabajador. El cálculo se lleva a cabo mediante una aplicación de una fórmula matemática que utiliza un conjunto de datos y factores predeterminados que generan un resultado denominado valor nominal, todo esto se realiza de forma automática por el sistema computacional.