El Bono Logro Escolar es uno de los beneficios que entrega el Ministerio de Desarrollo Social a los estudiantes entre quinto básico y cuarto medio que tengan buenas calificaciones y pertenezcan a familias vulnerables de la población.

Este beneficio se entrega en una sola ocasión por cada niño o niña que cumpla los requisitos a través de depósito en la Cuenta RUT o retiro presencial en cualquier sucursal del Banco Estado. Sin embargo, aún el Gobierno no informa la fecha de pago, aunque se espera que sea en septiembre tal como ocurrió el año pasado.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Logro Escolar?

Para recibir el Bono Logro Escolar debes cumplir con todos estos requisitos:

Cursar entre quinto básico y cuarto medio y tener hasta máximo 24 años de edad.

y tener hasta máximo 24 años de edad. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu generación o grupo de egreso durante el año anterior.

o grupo de egreso durante el año anterior. Pertenecer a una familiar beneficiaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

del Ingreso Ético Familiar (IEF). Pertenecer al 30% más vulnerable de la población según al Registro Social de Hogares , al 31 de marzo de este año.

, al 31 de marzo de este año. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cómo se postula al Bono Logro Escolar?

Este es un beneficio al que no es necesario postular, ya que si cumples los requisitos lo recibirás de forma automática. Incluso la acreditación del rendimiento escolar se realiza de manera interna, a partir de información enviada por el Mineduc.

Como todavía no se conoce la fecha de pago, aún no se sabe quiénes serán los beneficiarios este año, por lo que no se puede consultar con tu RUT si recibes el beneficio.

¿Cuánto dinero entrega el Bono Logro Escolar?