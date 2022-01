El Bono con Cargo Fiscal o Bono Complementario se creó para paliar los efectos del primer o segundo retiro de ahorros previsionales, que dejaron a más de 3 millones de afiliados son saldo en sus fondos de pensión.

El beneficio consta de un pago de $200.000 a quienes quedaron sin ahorros o una suma que complementara los $200 mil a quienes quedaron saldos entre $1 y $199.999 en sus cuentas de la AFP entre el 30 de julio 2020 y 31 de marzo 2021.

¿Hasta cuándo se puede pedir?

El plazo máximo para solicitar los montos del Bono Complementario con Cargo Fiscal es el 8 de mayo 2022, a 365 días de haberse promulgado la Ley 21.339, que permite la entrega del beneficio.

¿Cómo pedir los montos?

El pago se debe pedir en la página web de la Administradora de Fondos de Pensión (AFP) a la que pertenece cada afiliado. En caso de no saber en qué AFP estás, lo puedes averiguar en la Superintendencia de Pensiones.

AFP Modelo

AFP UNO

AFP Habitat

AFP Capital

AFP Cumprum

AFP ProVida

AFP PlanVital

¿Qué pasa si no se pide el bono?

Si no se pide el pago hasta la fecha límite el dinero no se pierde, ya que los montos pasan directamente a la cuenta de capitalización individual de la AFP de cada afiliado.