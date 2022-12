El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entrega el Bono Asistencia Escolar a cuyas familias pertenezcan a los hogares más vulnerables de la población chilena y tengan niños o niñas de entre 6 a 18 años con buena asistencia escolar.

¿Cuáles son los requisitos?

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL) del Subsistema Seguridades y Oportunidades

Las familias beneficiarias deben contar con integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

al 31 de marzo del año respectivo. Los niños o niñas deben estar cursando estudios en una institución educacional reconocida por el Estado, en educación básica o media.

reconocida por el Estado, en educación básica o media. Los niños o niñas deben cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condicionante durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia promedio del período julio diciembre del año anterior.

¿Se debe postular?

No, no es necesario postular al beneficio. Esto se debe a que la acreditación de todos los requisitos lo realiza el Ministerio de Educación, por lo tanto no se necesita de ningún trámite adicional para recibirlo.

¿Cuál es el monto del Bono Asistencia Escolar?

El beneficio entrega un monto de $8 mil pesos a través de depósito en la CuentaRUT, o bien, mediante retiro presencial en sucursales de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes, sin embargo, esta última modalidad tendrá un plazo de caducidad de 6 meses para cobrar los pagos.

Cabe destacar que los pagos del Bono Asistencia Escolar se iniciarán una vez que la persona firma el Plan de Intervención y la Carta de Compromiso, se le activarán las transferencias por el beneficio adquirido.

Puedes conocer la fecha y forma de pago del Bono Asistencia Escolar o de otros beneficios adquiridos a través del siguiente ENLACE con solo ingresar tu RUT.