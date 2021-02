Beatriz Sánchez le responde a candidato que llamó a no vacunarse: "Nosotros sí creemos en las vacunas"

El candidato a la Convención Constitucional por el distrito 12, César Pizarro, realizó una fuerte crítica hacía el gobierno y el proceso de vacunación, definiéndose como "antipandemia"

El candidato de la lista Apruebo Dignidad por el distrito 12 señaló que "Soy antipandemia, no creo en esto del gobierno que nos están implementando la plandemia. Hago un llamado importante a nuestra población, a nuestra gente que no cree en la política ni en los poderosos, no nos vacunemos”.

Luego agregó “por eso somos desobedientes, somos rebeldes, somos contestatarios, por algo estamos acá. por que no creemos en todo lo que nos han implementado. No puede ser posible que nadie hable que la plandemia y está mal siendo utilizada para opacarnos a nosotros, a la gente del pueblo”, indicó.

Tras estos dichos la ex candidata presidencias y compañera de lista de Pizarro, Beatriz Sánchez, hizo un llamado a inocularse y a creer en la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. "Con todo el cariño al compañero, nosotros sí creemos en las vacunas, invitamos a toda la gente a vacunarse“. declaró Sánchez, a lo que luego agregó que "es más la pandemia es real, se han muerto más de 24 mil personas en Chile y esto es un proceso doloroso que nos va a acompañar quizás por muchos años”, añadió.

