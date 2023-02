Artifact es una nueva aplicación móvil creada por los creadores de Instagram y de la cual ya fue apodada como “una especie de TikTok de texto”, debido a que la principal idea es presentar un hilo personalizado de información.

¿Qué es especificamente?

La aplicación ofrece un hilo de noticias personalizado de la cual se alimenta del aprendizaje automático, es decir, nos aparecerá cierta información de acuerdo a nuestros intereses.

La propuesta tiene como fin utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para que nos recomiende contenidos y actualidad, según nuestra actividad con Artifact.

¿Es similar a Twitter, Instagram o TikTok?

De momento la app se centrará en los hilos de noticias que serán alimentados por la inteligencia artificial, mostrar artículos publicados por otros usuarios y un buzón de mensajes directos que te permitirán hablar acerca de tales posteos, por lo tanto podría decirse que será como una red social.

“A lo largo de los años, lo que he visto es que cada vez que utilizamos el aprendizaje automático para mejorar la experiencia del consumidor, las cosas mejoran muy rápidamente” adelantó el creador de Artifact y cocreador de Instagram, Kevin Systrom.

¿Ya se puede usar?

No, Artifact aún no se encuentra activa, ya se se encuentra en su fase beta para algunos usuarios. No obstante, podrás acceder a través de la misma página web e indicar tu correo electrónico para unirte a una lista de espera y una vez que exista algo cupo disponible puedas unirte a esta red social.

El país que busca prohibir a TikTok

Dos legisladores de Estados Unidos, Josh Hawley (Senado) y Ken Buck (Cámara de Representante), presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación en su país debido a que lo consideran como una “amenaza a la seguridad nacional”.

El proyecto se debe a que los congresistas consideran que la aplicación buscaría espiar a los estadounidenses “TikTok no sólo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que ha sido usada para espiar a los estadounidenses”, aseguró Buck a través de su cuenta personal de Twitter.