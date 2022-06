En nuestro país la salud es uno de los temas más importantes para la ciudadanía, ya que existen muchas críticas a la baja calidad del sistema público manejado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al cual están inscritos cerca de 15 millones de chilenos y chilenas.

Por el contrario, existe el sistema de salud privado manejado por las isapres, el cual es más caro y difícil de acceder para personas con bajos sueldos, pero que tiene un mejor funcionamiento.

Para evitar estas desigualdades y sobre todo mejorar la calidad de la salud en nuestro país, el presidente Gabriel Boric anunció en la Cuenta Pública realizada el miércoles, que enviará un proyecto de ley al Congreso para crear un Fondo Universal de Salud.

¿En qué consiste el Fondo Universal de Salud anunciado por el presidente Boric?

El presidente Gabriel Boric explicó que se creará el Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares.

"Reconociendo los avances sustantivos realizados durante los gobiernos del expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado”, manifestó el mandatario.

Dentro de este plan, el presidente detalló dos de las principales medidas que tendrá el Fondo Universal de Salud:

Se establecerá la gratuidad en el sistema público de salud, con el copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa , beneficiando a más de 6 millones de personas.

Se implementará un plan de resolución de listas de espera quirúrgica con aumento de productividad en hospitales e integración de prestadores privados. El presidente se comprometió al término de su mandato a que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días, y toda cirugía de mayor riesgo se resuelva antes de 6 meses.

“Aquí nos guía una convicción que es que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata se puede pagar, la salud es un derecho y así lo vamos a garantizar”, declaró Boric.

¿Qué otras medidas en salud anunció Gabriel Boric?

Durante la Cuenta Pública el presidente Gabriel Boric anunció otras medidas en materia de salud: