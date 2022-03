El informe del organismo internacional reflejó variados problemas, durante el año pasado, en lo referido a los Derechos Humanos. “Estos derechos no son favores a la ciudadanía, sino que son derechos que deben ser garantizados por el Estado”, dijo el director de Aminstía InternacionaI Chile, Rodrigo Bustos.

En Chile, el tema de los Derechos Humanos tiene una jornada muy especial el 29 de marzo. Tal como explicó el abogado Rodrigo Bustos Bottai, en la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) Chile del año 2021. El director de la organización solicitó “un momento para recordar hoy a Santiago Nattino, José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Paulina Aguirre, Eduardo Vergara Toledo y Rafael Vergara Toledo. Ellos fueron asesinados y asesinadas por agentes del Estado un 29 de marzo”.

En la exposición sobre lo sucedido en Chile durante el año pasado, Bustos aseguró que “el gobierno del expresidente Sebastián Piñera dejó un legado sombrío en materia de Derechos Humanos, por varias razones, pero especialmente por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del estallido social”.

El abogado reconoció que “durante el año 2021 no estuvimos a la altura, como país y como estado, en particular el Gobierno, en adoptar medidas tendientes a avanzar en verdad, justicia y reparación integral, y en garantías de no repetición donde lo primero es una reforma profunda, estructural y urgente de Carabineros de Chile. Incluso, en las primeras semanas del nuevo gobierno, nuevamente notamos que es indispensable avanzar en ella”.

Bustos también criticó la “falta de justicia. De las 10.796 denuncias que derivaron en investigaciones en el Ministerio Público respecto de graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social, después de dos años y medio, solamente tenemos nueve sentencias condenatorias, lo que es un 0,83%. Eso claramente nos muestra un escenario de mucha impunidad y creemos que el Estado de Chile debe hacerse cargo de esto de manera urgente”.



Los otros problemas

Sobre otros tópicos, el informe hizo hincapié en “la crisis migratoria que se vio en el norte, que se ha abordado fundamentalmente con un enfoque de militarización durante el 2021, registrando alrededor de 500 expulsiones, que podrían haber sido expulsiones colectivas, que son vulneraciones al derecho a solicitar asilo de miles de personas. Porque no solamente tenemos que recordar el derecho de los refugiados cuando esto ocurre en Ucrania y dejarlo debajo de la alfombra cuando estas solicitudes vienen de refugiados de Venezuela. Además, estamos en un momento para saldar deudas respecto de las graves violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar, como las que ocurrieron un 29 de marzo”.

Sobre las señales del nuevo gobierno de Gabriel Boric, Bustos mostró su aprobación en “los retiros de querellas por ley de Seguridad Interior del Estado”.