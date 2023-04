A cinco meses del fallecimiento de la modelo Nayara Vit, quién recordemos que cayó desde el piso 12 del edificio en el que residía, en horas de la tarde de este jueves se detuvo a su expareja Rodrigo del Valle acusado del deceso de la brasileña.

Detienen a su expareja

En horas de la tarde de este jueves La Radio confirmó que se emitió la orden de detención contra Rodrigo del Valle, expareja de la modelo que fue encontrada muerta el pasado 7 de julio de 2021.

Del Valle habría sido detenido por personal de OS9 y se encontraría a la espera de ser formalizado durante la mañana de este viernes, según lo consignado por Bio Bio Chile.

La fiscal jefe de Género, Carolina Fuentes Remy-Maillet, argumentó que, “El día de hoy el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago concedió, a solicitud de la Fiscalía de Violencia de Género Oriente, una orden de detención contra Rodrigo del Valle, esto es por el delito de feminicidio cometido en la persona su conviviente, doña Nayara Marcos Vit”.

En cuanto al Ministerio Público, se dijo que “va a exponer los antecedentes con los que cuenta para la imputación respectiva por el delito de femicidio, donde a don Rodrigo del Valle le cabría participación como autor”.

La versión de su expareja

Rodrigo del Valle apunta a que la modelo habría saltado por la ventana de la vivienda y como resultado el suicidio de la ex rostro de Toc Show, no obstante su familia no comparte dicha versión.

Otras versiones

Cercanos a Vit apuntan a que la modelo brasileña había sostenido una discusión con Del Valle antes de que ocurriera el suicidio, por otra parte, entregaron audios y mensajes de texto que fueron antecedentes para llevarse a cabo la investigación.

Rodrigo del Valle se defiende

A través de un comunicado en 2021, Rodrigo del Valle indicó que “recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros”.

“Lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener créditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara”, agregó.

Por otra parte, Del Valle reafirmó su inocencia declarando que, “confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo”.