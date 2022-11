El SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) es una prueba que se realiza a los estudiantes de educación básica y media, esta busca medir los conocimientos de los escolares.

¿Qué cursos rinden el Simce esta semana?

El Simce de está semana se realizará a los alumnos de 2do Medio los días miércoles 23 y jueves 24 de noviembre. El miércoles se realizará la prueba de Lectura y el jueves la prueba correspondiente de Matemáticas.

Hay que señalar que la semana pasada en los mismos días se realizó la prueba Simce a los alumnos de 4to básico.

¿Qué mide el Simce?

La prueba Simce mide los conocimientos escolares de los estudiantes para poder conocer qué establecimientos necesitan mayor acompañamiento y apoyo, además permite identificar los aprendizajes que requieren más esfuerzo por parte del Estado, sostenedores y comunidades educativas.

Esto ya que la prueba evalúa el logro de contenidos y habilidades del currículum vigente en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje.

Este año la prueba medirá el impacto del Covid-19 en el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de nuestro país luego de dos años de vivir en pandemia con clases online.

¿Cuáles son los cambios del Simce este año?

Este año se aplicarán cambios a la prueba Simce entre los que se encuentran los siguientes:

Los establecimientos no recibirán una categoría de desempeño: los resultados del Simce no estarán dirigidos a ordenar los establecimientos ni asignarles categorías de desempeño, por lo tanto con esta prueba no se entregarán calificaciones de insuficiente, medio-bajo, medio-alto a los centros de estudios educacionales.

Se suspenden los efectos de la ordenación y categoría de desempeño, esto significa que no se notificará a las familias cuando un colegio obtenga un resultado insuficiente o pierda el reconocimiento oficial.

No habrá efectos en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED): los resultados de la evaluación no se considerarán en la evaluación de establecimientos educacionales que reciban subvención por desempeño de excelencia entre 2022 y 2023.