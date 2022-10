Hoy en días especial y particular para la historia de nuestro país. No es un día cualquiera, ya que el 18 de octubre de 2019 ocurrió un evento social que cambio por completo a la sociedad chilena con hechos de violencia, malestar y marchas por todos los rincones del país tras un cúmulo de decisiones políticas que se estaban tomando en el país y que no resultó ser del agrado de los ciudadanos.

¿Qué se conmemora este 18 de octubre?

Un hecho importante que ocurrió durante este mismo día, pero en 2019 fue el “estallido social o 18 de octubre” que comenzó en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y que con el paso de las horas y días fue extendiéndose gran parte del territorio nacional.

Cabe destacar que el efecto detonante de este evento fue tras el alza de la tarifa en el transporte público que comenzó a entrar en vigencia durante el mismo mes de octubre y que ya comenzaba a prender una mecha que estaba a punto de incendiarse luego de un malestar social por el alza de varios servicios.

En horas de la mañana y tarde, miles de escolares comenzaron a evadir el cobro del pasaje de Metro de Santiago, quienes posteriormente se sumarian adultos y personas que aprovecharon el momento para demostrar su opinión, sin embargo, fue propicio para que otras personas iniciaran algunos hechos de destrucción como incendiar algunas estaciones de Metro, edificios públicos o enfrentarse con la fuerza pública de Carabineros.

Tras estos hechos, el expresidente Sebastián Piñera, decretaría “toque de queda” desde la noche del sábado 19 luego de varios hechos de violencia que se estaban originando en el país, pero que no impidió para que los ciudadanos se siguieran manifestando con cacerolazos, marchas y todo tipo de expresión que obligó a que las fuerzas políticas se unieran con el fin de proponer soluciones a lo que el país exigía en su momento.

Medidas para este 18-0

Con el fin de resguardar la seguridad de las personas durante este aniversario del 18 de octubre, el Gobierno anunció las siguientes medidas:

Adelantar el horario punta de Metro de Santiago, que este martes comenzará a las 15:00 horas con el objetivo de que las personas lleguen antes a sus hogares.

Más de 20 mil Carabineros van a estar desplegados desde las 06:00 horas en distintos lugares de Chile de manera preventiva para evitar que ocurran alteraciones del orden público, p

Habrá trabajos focalizados de la policía en establecimientos educacionales específicos, como el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Instituto Nacional y el Liceo Manuel Barros Borgoño.

Reacciones

El presidente de la República, Gabriel Boric, se expresó el día de ayer por la conmemoración del estallido social. El mandatario comenzó recalcando los motivos de lo ocurrido en 2019, “mañana se cumplen tres años desde el estallido social, y entre los muchos motivos que la gente tuvo para salir a la calle, estuvieron algunas deudas que nuestro país tiene en materia de derechos sociales, y especialmente en materia de salud”.

“Ante la arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer que nada pasó, quiero decirles que las demandas de fondo y el malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile, a propósito del estallido, es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo. Esas urgencias en pensiones, en salud, en el fondo en dignidad”, agregó.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en una entrevista con El Mercurio, hizo un llamado a las personas que deseen manifestarse durante este día. “El llamado es que las personas que quieran manifestarse y conmemorar el 18 de octubre lo hagan de manera pacífica. Creo que Chile requiere que podamos manifestar nuestras miradas de una manera que no afecte la integridad física y psicológica de otras personas o con nuestros espacios públicos”.

La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, explicó lo que ocurrirá durante este 18 de octubre y dijo que “esperamos que sea una conmemoración lo más tranquila posible. Están todas las coordinaciones necesarias para poder desplegarse. Va a haber un comité de contingencia acá en La Moneda durante estos días y también las delegaciones presidenciales tenemos el mandato de poder desplegar las mismas coordinaciones a lo largo y ancho del país”.