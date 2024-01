Ricardo Gareca ya es el nuevo entrenador de la selección chilena y tras su presentación queda instaurada una nueva ilusión: que La Roja retome el camino y pueda clasificarse al próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Asimismo, el DT reveló que no le gusta mucho hablar de casos puntuales. Por ejemplo, evitó extenderse en su respuesta consultado por el papel secundario de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, pero indirectamente sí dejo claro que Claudio Bravo volverá a La Roja si su rendimiento lo indica, al igual que toda la generación dorada.

“Yo los veo con grande posibilidades, en la medida que ellos estén enfocados y direccionados a seguir participando. La selección es algo que moviliza todo, porque se considerado para la selección es un orgullo. Es algo que distingue y dignifica. Es lo que quiere cualquier jugador”, dijo Gareca.

Agrega que “entonces, en la medida que cualquier jugador chileno tenga esa ambición, deseo, acumule los méritos para seguir estando, estos muchachos que tantas satisfacciones le han dado a Chile”.

“Dependerá de ellos, de su vigencia, del deseo que tengan. Si hay un mensaje que puedo dar es que todos los jugadores tienen la puerta abierta de la selección, todos tienen posibilidades. Todos, todos. No hay excepción todos en la mediad que muestren vigencia, interés y que uno sienta y palpe que tienen el deseo de estar en la selección “, complementó.

El caso Bravo y los que se lleguen a restar

Incluso poco después se le consultó puntualmente por Bravo y el castigo de Eduardo Berizzo, quien lo cortó por privilegiar las vacaciones sobre los amistosos contra cuba, República Dominicana y Bolivia en junio pasado.

¿Cómo le irá a Gareca con la selección chilena? ¿Cómo le irá a Gareca con la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ahí hay un punto de inflexión: Gareca abre las puertas de la selección, pero deja botando que también podría tomar decisiones si en algún momento siente que no hay compromiso hacia La Roja.

“De la etapa anterior no me gustaría entrar al terreno. Me gustaría que me haga una pregunta de lo que se viene en adelante”, expuso.

Respecto a si alguien en un minuto desestima ir a La Roja, Ricardo Gareca sentencia que “las decisiones las tomamos nosotros más allá de lo que ellos quieran. Puedo escuchar al jugador y será motivo de orgullo que todos quieran estar. Hay un límite para convocar, esa decisión tendremos que tomarla. Me interesa la decisión de querer estar en la selección. Eso lo vamos a valorar y es lo que buscamos: que el jugador decida y quiera estar en la selección”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.