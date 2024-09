Gareca no se atrapa por la ausencia de Alexis Sánchez en la selección chilena contra Argentina y Bolivia

La selección chilena vuelve al ruedo y ya trabaja en Juan Pinto Durán de cara a la visita contra Argentina y el duelo de local ante Bolivia, esto por la séptima y octava fechas de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Y uno que no estará es Alexis Sánchez. El Niño Maravilla se lesionó en su llegada y regreso a Udinese, razón por la cual no fue citado por Ricardo Gareca, y es sensible baja de la Roja.

Consultado por la ausencia de Alexis y cómo lo reemplazará ante Argentina y Bolivia, Gareca manifestó que “estamos analizando, tenemos las opciones como para pensar el análisis de un partido. Como primera medida pensamos ganar el partido”.

El Tigre agregó que “con esa idea muchas veces presentas un equipo muy ofensivo y no generas nada. Otras veces presentas menos características ofensivas y terminas generando ocasiones de gol”.

“Tenemos los jugadores”

“Tiene que ver un poco lo que vas pensando, como imaginas el partido. Será como el anterior partido de Copa América, muy disputado. Pese a las ausencias, tenemos los jugadores necesarios para este partido, después veremos para el próximo”, concluyó sobre el tema Ricardo Gareca.

Sobre la baja de Diego Valdés, quien estaba convocado y se lesionó, Gareca también jugó al misterio, pero deja botando que espera primero ver en la práctica a Darío Osorio y por ahora no considera llamar a otro jugador.

Alexis no se volverá a ver las caras con Argentina.

“No lo hemos evaluado al menos para este partido. Recién completamos hoy con la llegada de Osorio y Galdames, vamos a entrenar un poco más avanzado de cara a Argentina. Pero no hemos considerado incorporar, para este partido, un reemplazo de Valdés”, sentenció Gareca.

¿Cuándo y contra quién juega la selección chilena por eliminatorias?

La selección chilena visitará a Argentina este jueves 5 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El duelo es válido por la séptima fecha de las eliminatorias. El martes 10 recibe a Bolivia desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.