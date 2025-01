Chile Sub 20

Comenzó el Sudamericano Sub 20 y con ello, la participación de Chile. Juan Francisco Rossel fue la gran figura de La Roja, por lo que Jorge “Peineta” Garcés le hizo un especial pedido a su club, Universidad Católica.

Rossel maravilló a todos en el triunfo de Chile ante Venezuela por 2-1, donde el jugador de los Cruzados anotó dos goles. Por esta razón, el mundo futbolero nacional ya saca cuentas alegres por la nueva promesa de La Roja, aunque un histórico DT hace un llamado a la calma.

Peineta Garcés no quiere apodos de “Joya” ni ventas prematuras

Jorge “Peineta” Garcés vio la actuación de Juan Francisco Rossel y quedó feliz, aunque lo por lo mismo, quiere que el ambiente sea sobrio con sus expectativas y llamó no volverse locos con apodos como “Joya”, como sucedió con Carlos Palacios.

“Yo soy más recatado en las apreciaciones. Se hizo con el chico Palacios y al final como ‘Joya’, no lo he descubierto todavía. Tiene condiciones, pero el apodo fue muy exagerado. No como con ‘Niño Maravilla’ de Alexis Sánchez, porque él nació crack“, explicó el campeón con Santiago Wanderers a RedGol.

Juan Francisco Rossel tiene un gran futuro. Imagen: Instagram

Más allá de los rótulos, Garcés sabe que Rossel tiene talento, por lo cual pidió que Universidad Católica lo cuide y no lo venda de forma prematura, tal como hizo Colo Colo con Damián Pizarro.

“Tiene muchas condiciones, ahora viene el manejo que hay que tener sobre él, el tema psicológico. Católica, su entorno, tienen que cuidarlo. Ahora se empieza a conjugar una serie de detalles importantes para que llegue a ser realmente la figura que se ve promisoriamente“, señaló Peineta.

“Que a U. Católica no se le vaya a ocurrir vender a este chico este año. Si hacen las cosas bien, lo van a mantener, a hacer madurar. Católica juega un torneo internacional. No nos olvidemos que Marcelo (Salas) y Alexis (Sánchez) pasaron por Argentina para consolidarse en Europa“, cerró Jorge Garcés.