El Tigre se juega el puesto en la doble fecha de noviembre y, de no seguir, hay nombres que suenan con fuerza. Uno de ellos respondió con un claro mensaje.

La selección chilena vivirá una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas clave en noviembre. Ricardo Gareca no lo ha pasado nada de bien desde que llegó a la Roja y está obligado a sacar por lo menos cuatro puntos para seguir al mando.

La situación ha llegado a un punto crítico y, con los duelos ante Perú y Venezuela cerca, hay nombres que comienzan a sonar. Los hinchas están cansados de entrenadores extranjeros y ruegan por un chileno, donde Miguel Ramírez toma ventaja.

La gran campaña que ha realizado el Cheíto al mando de Deportes Iquique lo tienen como uno de los favoritos para asumir en la Roja. Sin embargo, el DT es cauto y prefiere hacerle el quite al deseo de los fanáticos nacionales por ahora.

Miguel Ramírez pide no ponerlo como opción en Chile mientras esté Ricardo Gareca

Miguel Ramírez ha luchado con todo en este 2024 junto a Deportes Iquique. El Cheíto tiene a los Dragones Celestes peleando por el último cupo a la Copa Libertadores y su gran año lo ha puesto en la órbita de la selección chilena.

Miguel Ramírez es carta en Chile si no sigue Ricardo Gareca. Foto: Photosport.

Pero más allá de lo seductor que es asumir la banca de la Roja, el DT se lo toma con calma. En conversación con RedGol, abordó sus chances y dejó claro su sentir. “La verdad, me ha sido grato el escuchar a mucha gente ligada al fútbol, que lleva años en este deporte. Hemos ido creciendo a la par, porque partí jugando en cadetes y hay periodistas o gente de fútbol todavía ligada a la actividad que han tenido buenas palabras a mi persona“.

En esa misma línea, Miguel Ramírez remarcó que lo más importantes es el respeto a su trabajo. “Agradezco las buenas intenciones, porque es lo que me he ganado en el tiempo con mi forma de ser y el respeto que he tenido en mi carrera como jugador y ahora como entrenador“.

Pero ya entrando de lleno en si le gustaría asumir la banca de la selección chilena, Cheíto evita marearse y pide darle espacio a Ricardo Gareca. “Hay un técnico que está dirigiendo a la selección y yo siempre he sido súper respetuoso de eso“.

“Agradezco las palabras que han brindado a mi trabajo aquí en Iquique y en los clubes donde he estado, donde he tratado de darles una identidad, la que me ha permitido ser reconocido por el trabajo hecho en estos 10 años que llevo de DT”, sentenció.

Por ahora, Miguel Ramírez sólo se enfoca en cerrar la temporada de la mejor manera posible con Deportes Iquique. Cheíto puede transformarse en el chileno revelación del 2024, el que puede coronar metiéndose en el torneo más importante a nivel de clubes en el continente.

¿Cuáles son los números de Miguel Ramírez esta temporada?

Miguel Ramírez suena en la selección chilena luego de haber dirigido un total d e 35 partidos oficiales esta temporada con Deportes Iquique. En ellos ha conseguido 17 triunfos, 6 empates y 12 derrotas, con 63 goles a favor y 52 en contra. Está igualado en el tercer lugar de la tabla con Unión Española y Universidad Católica.

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca se jugará el puesto en un duelo clave para Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo viernes 15 de noviembre desde las 22:30 horas la Roja visita a Perú con chances de salir del último lugar.