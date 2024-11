Luciano Cabral goza por alegre debut en la Roja: "Me pasaron cosas lindas estos dos años que volví al fútbol"

Luciano Cabral cumplió otro de los sueños esta noche del 19 de noviembre junto a la Roja. El talentoso volante ofensivo del León de México tuvo su debut en la selección chilena, que venció por 4-2 a Venezuela y volvió a nacer en las Eliminatorias 2026.

Corrían 67 minutos cuando el enganche que pasó un año y medio en Coquimbo Unido fue requerido por Ricardo Gareca para entrar a la cancha. De hecho, tras una asociación con Felipe Mora, Cabral festejó el quinto gol de Chile. Pero un offside del atacante de Portland Timbers truncó esa celebración.

Luego del estreno, el talentoso futbolista formado en Argentinos Juniors conversó con ESPN y entregó sus sensaciones. “Fue más que merecido para todo el grupo, para la gente que hace el aguante y la familia que está sufriendo con nosotros”, expuso Cabral en la conversación que tuvo con el periodista Christopher Brandt.

El gol que había anotado Luciano Cabral ante Venezuela. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

“Esto nos ayuda a seguir creyendo en lo que podemos lograr, estamos preparados a enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Hoy era un partido más que clave, lo tomamos desde le primer minuto con ese compromiso para dejar los tres puntos en casa”, afirmó Cabral, quien también jugó en el Athletico Paranaense de Brasil.

Luciano Cabral repasa su experiencia tras salir de la cárcel para llegar a la Roja

Luciano Cabral dejó varias muestras de su calidad en la primera aparición con la Roja. Por eso mismo, repasó su experiencia en el fútbol profesional luego de haber salido de prisión. Estuvo en la cárcel durante cinco años acusado como coautor de un homicidio.

Luego de quedar en libertad, fue anunciado como fichaje de Coquimbo Unido, donde rindió a un altísimo nivel. Por eso llamó la atención del León en el fútbol mexicano, donde es dirigido por Eduardo Berizzo. Un frenesí imparable en poquísimo tiempo.

Luciano Cabral conduce el balón en el partido ante Venezuela. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En su gran mayoría positivo. “Durante estos dos años que volví a jugar al fútbol me pasaron cosas lindas gracias a dios, que me sacó de un momento difícil personal. Mi familia siempre está conmigo y hoy se pudo dar. No pude obtener el gol, pero lo importante fue que se ganó”, cerró Luciano Cabral tras una presentación que valió tres puntos en el camino al Mundial 2026.