Chile no pasa por un gran momento en las Eliminatorias y una de las causas, son las pocas alternativas que existen en cuanto a jugadores. Un nacional que viene de ser campeón, reveló que Ricardo Gareca lo tiene considerado.

En la última convocatoria de La Roja no hubo grandes sorpresas y el Tigre apostará por los jugadores que han venido siendo parte de su proceso. Chile está en el último lugar y las opciones de ir a la Copa del Mundo se ven cada vez más lejana.

La figura chilena reservada por Ricardo Gareca

Gareca tiene un amplio conocimiento del fútbol peruano por su paso por el seleccionado de ese país. Por eso, puso sus ojos en una de las figuras de ese torneo y que además es chileno: Rodrigo Ureña. El volante de Universitario de Lima reveló que el DT lo ha tenido considerado para La Roja.

“Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias“, confesó Ureña a ADN Deportes.

El futbolista de U limeña si bien no ha logrado entrar en una nómina definitiva, sabe que al haber sido reservado significa que Ricardo Gareca sigue de cerca lo que hace en Perú. De hecho en el último fin de semana se coronó campeón con el equipo crema.

Ureña se hace un nombre en Perú. Imagen: Getty.

“Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”, sacó pecho el formado en Unión Española.

Pese a que Gareca suma muchas críticas en Chile, el Tigre dejó huella en Perú por lo que Ureña sigue creyendo en su proceso. “Él cuando llega acá a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, donde tiene que haber conocimiento de jugadores”, reflexionó el jugador de 31 años.

Ureña dejó el fútbol chileno en 2019, cuando se fue a América de Cali en Colombia. Pese a que lleva un buen tiempo afuera, no cree que sea momento de regresar.

“Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver“, cerró Rodrigo Ureña.