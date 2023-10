La permanencia de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena parece estar condicionada. La derrota a manos de Venezuela por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó complicado al entrenador y su continuidad en el equipo nacional de cara al resto de las clasificatorias al Mundial 2026.

Para muchos, perder contra la Vinotinto fue decidor respecto a una eventual salida del DT por malos resultados. Sin embargo, la proximidad con el torneo de fútbol masculino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y con las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias, obligaron a mantenerlo en el puesto.

Miguel Ángel Neira considera que era lógico mantener a Berizzo como seleccionador nacional tras la caída ante Venezuela. En conversación con RedGol, el mundialista de 1982 con La Roja explicó por qué considera que estuvo bien la permanencia del DT, y también sus motivos para que esté peligrando.

“¿Sabes lo que pasa? Que la otra fecha está muy encima, la de Eliminatorias. No creo que alguien quiera agarrar la selección con una semana antes del partido, yo creo que no”, comenzó el otrora multicampeón con Universidad Católica en la década de los ’80.

Para Neira, no obstante, es menester que Berizzo haya sacado cosas en limpio tras esta fecha de eliminatorias. “El partido con Venezuela tiene que haberle servido demasiado, ahora tiene que dar el corte a varios jugadores antes del partido con Paraguay”, comentó.

A su criterio, hay varios futbolistas que “nunca más en la selección, si ya se acabó para algunos. Tuvo tiempo para pensar y hacer una nueva lista”.

Por otra parte, y respecto al estreno de Chile en el torneo de fútbol masculino en los Juegos Panamericanos, Neira aseguró que tiene fe en La Roja Sub 23. Pero no es una fe ciega. “Hay confianza en los jugadores y no en el técnico, en los jugadores sí”, comentó.

“Hay buen equipo, pero ojalá que ponga a los que salen en la prensa. Imagínate si siempre ha salido que van a jugar (César) Fuentes, (Lucas) Assadi y el de La Calera, César Pérez. Ese mediocampo me gusta, es ideal, pero lo dudo. Por como ha jugado Berizzo, lo dudo”, agregó.

¿Cuál es el calendario del fútbol en Santiago 2023?

Masculino

23 de octubre

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre

12:00 3ºA vs 3ºB | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

