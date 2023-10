La selección chilena vuelve a la acción con los duelos ante Perú y Venezuela, por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Uno de los grandes ausentes en la nómina de Eduardo Berizzo es Arturo Vidal, fuera por lesión.

De todas formas, el jugador de los registros del Atlético Paranaense está en Chile realizando sus trabajos de recuperación y Juan Pinto Durán es una de sus estaciones prácticamente diarias. Matías Catalán valora tener al King cerca aunque no pueda jugar.

“Lo hemos estado viendo, está haciendo su recuperación acá en Chile y lo hemos tenido casi todos los días acá en Juan Pinto Durán. Uno y trata siempre de hablar con él, y él nos da confianza”, contó Catalán.

El zaguero agregó que “a mí siempre me tira para adelante cuando hemos hablado, es un gran referente. Sabemos lo que le ha dado a la selección. Para nosotros es muy importante que él siempre esté acá, fuera o dentro de la cancha. De la mejor manera siempre está y nos brinda su apoyo”.

Por otro lado, el lateral de la Roja tuvo palabras para Paolo Guerrero, capitán y principal arma en ofensiva de Perú. El delantero nunca ha podido festejar ante la selección chilena en Santiago, pero en Juan Pinto Durán tienen claro que no pueden cederle centímetros al crack incaico.

“La estadística no pesa. Sabemos la clase de jugar que es Paolo. Pero dentro de la cancha jugamos todos y somos once contra once, dependemos de lo que hagamos nosotros”, sentenció Catalán.

¿Cuándo juega Chile ante Perú?

La selección chilena recibirá a Perú este jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas en el estadio Monumental. El partido es válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuál es la carrera de Matías Catalán?

Con 31 años cumplidos el pasado 19 de agosto de 2023, Matías Catalán ha jugado en San Lorenzo, Atlético Rafaela, San Martín de Tucumán, San Luis de México, Pachuca y Talleres. Nacido en Mar del Plata y de sangre chilena por su padre, defiende a La Roja.