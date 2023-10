La Roja no olvida su principal cábala previo a jugarse la vida ante Venezuela

La Selección Chilena salta a la cancha este martes en un partido vital, ante un rival directo para la clasificación al Mundial 2026. Contra Venezuela, en el infierno de Maturín, el equipo de Eduardo Berizzo busca dar un mensaje de autoridad ante un escenario que, a priori, asoma como muy complicado.

Cierto es que el historial ante la Vinotinto es favorable, pero la actualidad del equipo llanero es muy distinta. Prueba de ello es que vienen de igualar ante Brasil en Cuiabá, cortándoles un invicto de 15 partidos ganados de manera consecutiva al Scratch y desatando una crisis entre Neymar, el público y la federación.

Por lo mismo, tras un buen triunfo ante Perú, para Chile un triunfo sobre Venezuela de visita valdría oro puro, no solo porque quedaría en el lote de punta de la tabla, sino que también porque sumaría convicción a un proceso con Berizzo que, previo a esta fecha, acumulaba muchas dudas.

La principal cábala de La Roja

Ante ese escenario, en el plantel de la Selección no quieren dejar de lado ninguna posible cábala previo al partido. Y sabido es que la principal pasa por el lado del pelo. Y es que, tal como es costumbre, los jugadores pasaron por la mano de Ale BarberKing para retocarse sus trabajados estilos.

El propio barbero señaló al medio Sabes que “la fecha pasada me llamó Diego Valdés, pero había dos barberos más. En esta fecha fui solo, me llamó Maripán y le corté a la mayoría. Coordinamos una semana antes, me dijo que eran muchos así que estuve de lunes a jueves”.

“Cuando Chile ganó, me llamaron de nuevo. Son bien cabaleros, así que fui el sábado previo al viaje a Venezuela. Es un orgullo para mí, sigo con la misma dedicación desde el día uno. Habiendo tanto barbero en Santiago, me pone feliz poder estar con ellos en un lugar donde todos quieren estar”, destacó.

“Todos los cortes tienen dificultad, ya que uno tiene su propio estilo y busca el corte que mejor le quede”, agregó.

En las fotos, se puede apreciar que Ben Brereton, Alexis Sánchez, Felipe Mora, Diego Rubio, Diego Valdés, Erick Pulgar, Guillermo Maripán, entre otros, pasaron por las manos del barbero oriundo de Talcahuano, que siempre está ligado al mundo del fútbol.

En su Instagram se puede apreciar que ha estado en distintas concentraciones de La Roja, e incluso ha viajado con la Selección en algunos momentos. También ha estado presente en concentraciones de clubes y es muy solicitado por los futbolistas del medio nacional.

¿Cuándo juega Chile ante Venezuela?

Chile con Venezuela juegan este martes 17 de octubre, a las 18 horas, por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, el recinto de fútbol más grande de ese país, que seguramente estará a reventar por parte de la hinchada local.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.