Sudamericano Sub 20

Lo que comenzó como un inicio prometedor terminó de la peor manera posible. La selección chilena se despidió del Sudamericano Sub 20 con una dolorosa goleada ante Brasil.

El Equipo de Todos había hecho una gran primera fase, pero en el hexagonal final no encontró nunca el rumbo. Bajones de figuras de las que se esperaba más y otros detalles son parte del saldo de un Nicolás Córdova que ya comienza a pensar en el Mundial.

En septiembre, nuestro país será la sede de la cita planetaria de la categoría y, con los pasajes asegurados como anfitrión, hay que sacar conclusiones. El DT, aún en caliente, analizó lo que fue la aventura de la Roja en Venezuela y dejó una frase que preocupa a varios de los que estuvieron estas semanas en el plantel.

Nicolás Córdova raya la cancha a Chile para el Mundial Sub 20

Chile fue de más a menos en el Sudamericano Sub 20 y ahora, ya con la mira puesta en el Mundial, es momento de definir cosas. Nicolás Córdova habló con los medios de comunicación luego del encuentro y abordó lo que fue una participación que no deja nada de conformes a los hinchas.

Nicolás Córdova la cantó clara luego de que Chile cerrara de mala manera el Sudamericano Sub 20. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

“Hicimos una buena primera parte, muy peleada, pero después en la fase final, no tuvimos la capacidad de capitalizar las ocasiones de gol. Ante estos rivales, si no la metes adentro lamentablemente no ganas los partidos”, comenzó señalando.

Para Nicolás Córdova, Chile pagó muy caro su poca definición en ataque. “Hoy pasó lo mismo, en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles. Contra Paraguay perdimos el partido en el último minuto y también tuvimos innumerables oportunidades. Al final, eso te hace decaer, hace que el equipo quede con menos fuerza“.

De hecho, el DT de la Roja enfatizó en que “es verdad que lo importante para los técnicos que generar juego, oportunidades, pero es una manera de contar la situación. La realidad es que no ganamos y eso es un aspecto que hay que trabajar porque así como fallamos goles, fallamos atrás”.

Pero las palabras más preocupantes para el plantel de Chile llegaron después, cuando Nicolás Córdova se refirió a lo que viene de cara al Mundial. “Hay mucho trabajo por mejorar y arreglar, eso lo vamos a revisar llegando a Santiago“.

Fue ahí que el DT lanzó una frase que ya preocupa a varios. “Hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo“.

“Llegando a Santiago vamos a hacer las evaluaciones y ver qué tenemos, qué quedó para volver a meterse, jugadores que van a aparecer y ver para armar el mejor plantel posible para el Mundial”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Nicolás Córdova al mando de las inferiores de Chile?

Desde que asumió las divisiones inferiores de Chile, Nicolás Córdova ha logrado dirigir un total de 19 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 8 triunfos, 1 empates y 10 derrotas, con 23 goles a favor y 32 en contra.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile?

Nicolás Córdova y Chile ahora se enfocan en el gran desafío que tienen por delante. El Mundial Sub 20 se llevará a cabo en nuestro país entre los días 27 de septiembre y 19 de octubre del 2025.